Motoristas e funcionários da empresa Saritur fazem paralisação na manhã desta quarta-feira (3), na Grande BH. O protesto afeta diretamente os usuários do transporte coletivo da capital e cidades vizinhas.

Os condutores estão de braços cruzados e se concentram em frente à garagem da empresa, no bairro Durval de Barros, em Contagem. Eles pedem que a empresa cumpra com as obrigações trabalhistas. As linhas atingidas atendem aos moradores da capital mineira, Ibirité e Contagem.

O Hoje em Dia ainda não conseguiu contato com a empresa.

* Aguarde mais informações

Leia mais:

BH vai começar a vacinar idosos acima de 80 anos; confira o cronograma de datas por idade

Ocupação de leitos de UTI Covid entra em 'alerta máximo' em BH; 17 mortes são confirmadas em 24h

Estado tem confirmação laboratorial para três novas variantes do vírus da Covid em Minas