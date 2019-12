Uma travesti de 20 anos foi agredida durante um programa na madrugada desta segunda-feira (2), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela levou um tiro de raspão no pescoço após tentar desarmar o autor dentro de um carro.

Segundo relato da vítima à Polícia Militar, ela entrou no veículo do cliente após ser abordada na avenida 4, no bairro Vila das Flores, também em Betim. Eles seguiram até a Lagoa Várzea das Flores, onde seria realizado o programa. No local, conforme o boletim de ocorrência, o suspeito sacou uma arma e apontou para ela.

A travesti contou que reagiu e segurou o revólver, momento em que houve o disparo. Os dois entraram em luta corporal e a vítima conseguiu desarmar o autor e sair do veículo. O autor fugiu.

Mesmo ferida, a travesti conseguiu chegar até o kartódromo e acionou os militares. Ela foi socorrida e levada até o Hospital Regional de Betim.