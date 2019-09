Eleitores da região Leste de Belo Horizonte que desejam registrar o cadastramento biométrico ou realizar a transferência de domicílio eleitoral, podem ir à Escola Municipal Israel Pinheiro, no bairro Vera Cruz, solicitar os serviços. Os atendimentos acontecerão a partir de quarta-feira (04), entre 9h às 16h, e seguem até 8 de setembro. Maiores de 16 anos que ainda não possuem o título, também poderão emitir o documento.

Conforme o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), a iniciativa visa facilitar o acesso da população às obrigações legais e expandir o registro de biometrias, visto que, atualmente, apenas 40% do público está cadastrado.

O posto provisório terá dez guichês e os atendimentos serão por ordem de chegada, mediante a distribuição de senhas. Os interessados devem portar documento oficial de identidade que mostre a nacionalidade brasileira e o comprovante de endereço. Além disso, homens devem apresentar a quitação do serviço militar.

A escola fica na rua Desembargador Bráulio, nº 1.147. No entanto, eleitores de outras localidades podem agendar atendimento no tre-mg.jus.br ou pelo Disque-Eleitor, no 148. As centrais do TRE ficam nos bairros Lourdes (Centro-Sul), Barreiro de Baixo (Barreiro) e Mantiqueira (Venda Nova). A Câmara Municipal, Uai Praça Sete e BH Resolve também são parceiros da justiça eleitoral e podem resolver pendências.