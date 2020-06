O trecho da avenida Heráclito Mourão de Miranda, entre as ruas Felício dos Santos e Colonita, será interditado por quatro meses para a realização de obras de alargamento do canal do Córrego Ressaca, no bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha.

De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), os trabalhos, que tem por objetivo prevenir alagamentos na região durante o período chuvoso, já começaram. O trecho corresponde a 140 metros, onde, além do alargamento da calha, será feita também a implantação da laje de fundo.

Conforme o executivo municipal, as obras na via, no trecho que vai da rua Felício dos Santos até a rotatória próxima ao Parque Ecológico, foram concluídas em dezembro de 2019.

