A pista lateral da avenida Assis Chateaubriand, entre a rua da Bahia e a avenida dos Andradas, no Centro de Belo Horizonte, foi fechada devido a um buraco que se abriu na via, ao lado do viaduto Santa Tereza. Segundo a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), uma equipe já está no local realizando os trabalhos de diagnóstico e avaliação.

As equipes irão escavar o trecho da via para identificar a causa do problema, que teria ocorrido por causa das chuvas finas que caem na cidade e infiltram no solo. As precipitações motivaram, ainda, a Defesa Civil de BH a emitir um alerta de risco geológico nesta terça-feira (3), para o risco de deslizamentos, quedas de muro e deslizamentos até domingo (8).

A BHTrans informou que já sinalizou e interditou e fechou o local. Com isso, as linhas de ônibus SC04A e 9205, que passam por ali, estão tendo seus trajetos desviados. Confira, abaixo, os desvios:

🚧Em função da obra na Av Assis Chateaubriand , as linhas 9205 (Atendimento Patrocínio) e SC04A foram desviadas

Desvio:

- Linha 9205: Sentido Patrocínio: (...) Rua dos Tamoios, Rua da Bahia, Avenida Afonso Pena, Avenida Carandaí, Alameda Ezequiel Dias, Avenida dos Andradas (...) https://t.co/Hs9FBFmena pic.twitter.com/6OJ6j70n1E — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) March 3, 2020

🚧Obra emergencial na Assis Chateaubriand

Desvio:

- Linha SC04A: (...) Rua da Bahia, Rua dos Tupinambás, Avenida dos Andradas (...) pic.twitter.com/Wa1G8OAUqb — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) March 3, 2020

Leia mais:

Chuva abre buraco na pista do Anel Rodoviário

Chuva obriga 24 moradores a deixarem as casas no Aglomerado da Serra