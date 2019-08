Os motoristas que utilizam a BR-040, na altura de Congonha, na região Central do Estado, deverão ficar atentos a mudanças no trânsito. A partir do próximo sábado (31), a Via 040 irá instaurar o esquema de “pare-e-siga” na altura do km 614, próximo ao Posto Ipiranga.

A mudança acontece devido a obras de recuperação da ponte sobre o Rio Maranhão e o viaduto da linha férrea. Durante 30 dias, equipes da concessionária irão atuar na parte inferior e superior da ponte e do viaduto. Por isso, o sistema de “pare-e-siga” — quando o fluxo da via é liberado de forma alternada — irá funcionar por 24 horas neste período.

A Via 040 alerta para a possibilidade de congestionamentos durante as obras e cobra que motoristas estejam atentos à sinalização no trecho. Segundo a concessionária, para facilitar a orientação dos condutores, serão cadastrados alertas de obras no aplicativo Waze.

Rotas alternativas

Para os motoristas de veículos leves, a rota alternativa é pelas rodovias MG-443, em Ouro Branco, e MG-129, em Conselheiro Lafaiete. Já os veículos com cargas excedentes — larguras maiores que 3,65 metros — e que seguem viagem entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro ou vice-versa, deverão utilizar as rodovias BR-381 e BR-265, passando por São João Del-Rei.