Uma obra feita pela Prefeitura de Contagem, na Grande BH, vai interditar um trecho da BR-040, próximo à Ceasa, durante períodos deste fim de semana. A interdição, na altura do km 527, será para lançamento de vigas para ampliação do viaduto que interliga as avenidas Severino Ballesteros e Helena de Vasconcelos Mota.

Segundo informou a Via 040, concessionária que administra a rodovia, o trecho será bloqueado entre 14h e 18h de sábado (13) e entre 5h e 15h de domingo (14). As interdições serão alternadas conforme o lançamento de cada viga seja concluído.

Haverá sinalização próxima ao local para informar sobre os desvios e alterações de tráfego, como forma de orientar os motoristas.

A Via 040, em parceria com o Waze, realizou o cadastramento dos desvios e informações sobre a obra no aplicativo, para também auxiliar os condutores que trafegam na região. Painéis eletrônicos de mensagens também vão informar os usuários sobre as intervenções.

