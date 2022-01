A BR-381, na altura do km 527, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será totalmente interditada às 23h deste sábado (29). O trecho, conforme informou a Arteris, concessionária que administra a via, ficará bloqueado por 6h, sendo liberado às 5h de domingo (30).

A ação será necessária para implementação de dispositivo de segurança no local, onde há o desvio de mão dupla, com instalação de barreiras de concreto no eixo central da via.

Ainda de acordo com a Arteris, o retorno da trafegabilidade em mão dupla na região ocorrerá ao final da manutenção definitiva da pista, prevista para meados de 2022.

Desvios

Durante as obras, os condutores poderão utilizar as opções de desvios disponibilizados pela concessionária. Para motoristas que seguem na pista sentido Sul (SP), o início da rota alternativa se dará no Trevo Betim, também na região metropolitana.

Será preciso seguir pela pista sul da BR-381, em direção a saída 497. No local, utilize a faixa da direita e pegue a rampa de acesso sentido Triângulo Mineiro/Divinópolis/Cuiabá. Siga pela BR-262 em direção a Mateus Leme/Divinópolis, pegue a BR-050, continue até a Rodovia Nilo Penido (MG) – 431, siga até Itatiaiuçu e retorne para a BR-381.

Já os condutores que seguem na pista sentido Norte (BH) devem fazer o caminho inverso, por meio da MG-431, na altura do km 536 da BR-381, em Itatiaiuçu. Siga sentido Itaúna e pegue a MG-050 sentido Mateus Leme/Divinópolis. Em seguida, siga para a BR-262, sentido Belo Horizonte/Vitória até Betim e depois retorne para a BR-381.

O trajeto, ainda segundo a empresa, aumenta a viagem em 83,7 km, ou aproximadamente 1h13 em condições normais de trânsito e clima.

Rodovias têm 100 pontos com interdição total ou parcial

Ao menos 100 trechos de rodovias que cortam o Estado seguem parcialmente ou totalmente interditados na manhã deste sábado (29). São 14 pontos de bloqueio total, segundo balanço atualizado pelas polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMRv).

Um deles está localizado na BR-381, em Nova Era, na região Central do Estado. A via, uma das atingidas pelas fortes chuvas em Minas no começo do mês, está fechada desde o último dia 21, quando o asfalto cedeu, obrigando motoristas a tomar desvios que aumentam a viagem em mais de 100 km. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT), responsável pela rodovia, as obras para construção de um desvio, iniciadas na última quarta-feira (26), devem ser concluídas em 15 dias.

Um mapa interativo também monitora a situação das estradas mineiras e mostra 86 pontos de interdição parcial. Confira todos os trechos aqui.

Leia mais:

Desvios, buracos, obras e chuva nas estradas dificultam volta para casa neste fim de semana

Pai e filho são presos com mais de R$ 1,5 milhão em drogas na BR-262, em Uberaba

Dnit retoma obras de desvio na BR-381, em Nova Era; Minas tem 101 pontos de interdição nesta quinta