Um trecho da avenida Pedro II, no bairro Carlos Prates, região Noroeste de Belo Horizonte, vai ficar interditadaneste domingo (17), para a demolição de um imóvel da rua Teófilo Otoni.

Segundo a BHTrans, as intervenções no trânsito serão adotadas para garantir as condições de segurança, fluidez de veículos e pedestres durante os trabalhos. Faixas serão afixadas no local e agentes de trânsito vão orientar os motoristas.

Interdições

Domingo - 17/3

Entre 7h e 17h será realizado estreitamento de pista na avenida Pedro II, entre as ruas Uberlândia e Teófilo Otoni, no sentido bairro/Centro, para atuação do maquinário demolição. Em alguns momentos serão realizadas paradas intermitentes de cinco minutos para manobras e deslocamento das máquinas.

Proibição de estacionamento

Segunda e terça-feira - 18 e 19/3

A partir das 4h será realizada reserva de área (proibição de estacionamento) na rua Tremedal, entre avenida Pedro II e rua Teófilo Otoni, para entrada e saída de maquinários e caminhões para retirada resíduos provocados pela demolição.

Desvios - Rotas alternativas

Os condutores que trafegam pela região terão rotas alternativas para evitarem o trecho interditado/estreitamento.

Desvio - avenida Presidente Carlos Luz / Centro: ...avenida Presidente Carlos Luz, rua Magnólia, rua Espinosa, rua Jaguari, avenida Pedro II.

Desvio - avenida Pedro II / Centro: ...avenida Pedro II, rua Sabinópolis, rua Passos, rua Espinosa, rua Jaguari, avenida Pedro II.

Desvio - rua Três Pontas / Centro: ...rua Três Pontas rua Espinosa, rua Jaguari, avenida Pedro II.