Motoristas que passam pela rodovia LMG-820, no trecho que liga as cidades de Dionísio e São Domingos do Prata, em Minas Gerais, devem redobrar a atenção. Isso porque o local, utilizado pelos condutores como opção de desvio da BR-381 devido aos estragos causados na altura de Nova Era, na região Central do Estado, segue com uma cratera aberta às margens da via.

Em Minas, ao menos 100 trechos de rodovias que cortam o Estado estão parcialmente ou totalmente bloqueados na manhã desta segunda-feira (31). De acordo com um balanço atualizado pelas polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMRv), há 14 pontos de interdição total.

Outros 87 pontos estão parcialmente bloqueados por motivos como queda de barreiras, erosões causadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado e perigo de deslizamentos.

Um mapa interativo monitora a situação das estradas mineiras e aponta os 100 pontos com interdições. Confira todos os trechos abaixo:

Interdição total:

MG 262 / KM47

MGC 383 / KM4

MGC 354 / KM153

AMG 3225 / KM28

MGC 262 / KM242

MG 123 / KM51

MGC 383 / KM5

MGC 367 / KM564

LMG 638 / KM14

MG 158 / KM21

MG 170 / KM24,8

LMG 503 / KM24

BR 381 / KM321

BR 262 / KM96

Interdição parcial:

MG 424 / KM11

MGC 262 / KM286

BR 381 / KM469

AMG 150 / KM1

MG 030 / KM20

MG 030 / KM15

MG 030 / KM29

MG 030 / KM34

MG 129 / KM166

LMG 743 / KM80,7

LMG 635 / KM18

AMG 3225 / KM19

LMG 625 / KM39

LMG 758 / KM26

LMG 758 / KM34

LMG 758 / KM54

LMG 758 / KM68

MG 329 / KM106

LMG 825 / KM7

LMG 825 / KM9

LMG 825 / KM11

MG 442 / KM1

MG 442 / KM4

MG 129 / KM177

MG 443 / KM6

MG 270 / KM1

MG 270 / KM18

AMG 0555 / KM9

MG 448 / KM25

MG 452 / KM12

MG 452 / KM15

MG 452 / KM25

MG 135 / KM50

LMG 601 / KM60

LMG 601 / KM58

LMG 601 / KM50

LMG 601 / KM49

LMG 601 / KM43

LMG 601 / KM41

LMG 601 / KM40

LMG 601 / KM39

LMG 601 / KM38

LMG 601 / KM34

LMG 601 / KM33

LMG 601 / KM31

LMG 601 / KM30

LMG 601 / KM29

LMG 601 / KM27

LMG 601 / KM26

LMG 601 / KM25

LMG 601 / KM24

LMG 601 / KM23

LMG 601 / KM22

LMG 601 / KM17

LMG 601 / KM16

LMG 601 / KM14

LMG 601 / KM12

BR 367 / KM185

MG 205 / KM90

MG 114 / KM5

MG 114 / KM1

LMG 677 / KM7

MG 114 / KM41

MG 114 / KM43

MGC 367 / KM320

MGC 367 / KM328

LMG 678 / KM42

MGC 342 / KM

MGC 418 / KM35

MG 050 / KM56

MG 129 / KM164

BR 265 / KM350

BR 354 / KM586

MG 423 / KM21

LMG 891 / KM9

MG 423 / KM7

LMG 891 / KM14

LMG 801 / KM15

LMG 891 / KM17

MG 050 / KM80

LMG 752 / KM10

MGC 381 / KM49

MGC 232 / KM101

BR 381 / KM342

BR 262 / KM387

BR 381 / KM527

