Os motoristas que transitam pelo Anel Rodoviário de Belo Horizonte devem ficar atentos para uma interdição programada para este sábado (3). A pista ficará fechada no sentido Vitória, a partir de 22h, na altura do km 543, no bairro Olhos D’Água, para a retirada de eucalipto às margens da pista.

Segundo a Via 040, a interdição irá alterar o tráfego de quem chega à capital mineira pela BR-040 e de quem acessa o Anel vindo da região do bairro Belvedere. "A concessionária agendou a interdição nos aplicativos de rotas e recomenda aos usuários programar o deslocamento no trecho para antes ou depois da atividade", esclareceu.

A previsão é que os trabalhos estejam concluídos em uma hora. O sentido Rio de Janeiro permanecerá sem alteração.

