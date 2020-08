O trem de passageiros que liga Belo Horizonte até Vitória, no Espírito Santo, já tem data para voltar a circular. Após mais de quatro meses parado por causa da pandemia do novo coronavírus, o transporte na locomotiva será retomado no dia 1º de setembro.

Segundo a Vale, empresa que administra o trem, vários protocolos de saúde serão adotados para evitar a transmissão da Covid-19 dentro dos vagões. As medidas serão aplicadas durante a compra das passagens, no embarque e no decorrer da viagem.

Além do uso obrigatório de máscaras, os passageiros terão a temperatura aferida antes de entrar no trem. Os assentos serão reduzidos para garantir o distanciamento entre os usuários. As áreas comuns, como banheiros, terão a limpeza intensificada.

A Vale ainda recomenda que as passagens sejam compradas pela internet, neste site, para evitar aglomerações nas bilheterias. A empresa ainda vai reduzir o prazo de compra antecipada.

Carajás

O trem da Estrada de Ferro Carajás também vai começar a circular. A Vale informou que a operação começa na próxima segunda-feira (17). "As datas foram definidas com base nas adequações necessárias em cada operação", destacou a empresa.

Em caso de dúvidas, o passageiro pode entrar em contato com o canal de atendimento Alô Ferrovias (0800 285 7000).

