A Vale suspendeu por tempo indeterminado a circulação dos trens de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (FVM).

A medida entrou em vigor na última terça-feira (24), e, segundo a empresa, tem o intuito de contribuir com as ações de contenção à pandemia de coronavírus.

De acordo com a Vale, os passageiros que tiverem suas viagens canceladas poderão solicitar o reembolso do bilhete, sem custo adicional.

Confira o comunicado divulgado pela Vale sobre a suspensão das viagens:

"A circulação dos Trens de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) foi temporariamente suspensa em 24/3/2020. O objetivo é contribuir para as ações de contenção à pandemia do COVID-19 (coronavírus). A Vale permanece em contato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão federal responsável por regular e fiscalizar a concessão ferroviária. Os passageiros que tiverem suas viagens canceladas poderão solicitar o reembolso do bilhete, sem custo adicional. A Vale continua acompanhando a situação e reitera o seu compromisso com a segurança dos passageiros, de suas operações e das comunidades ao longo das ferrovias. Mais informações podem ser obtidas por meio do canal de atendimento Alô Ferrovias (0800 285 7000)".