No lugar do tradicional passeio de trenó, o Papai Noel seguirá no trem turístico da Vale por Ouro Preto e Mariana entre este sábado (7) e o dia 23 de dezembro. A viagem tem duração de uma hora e acontece no período noturno, a partir das 19h. O bom velhinho irá tirar foto com os passageiros e o trajeto ainda contará com apresentações musicais.

Além do passeio turístico noturno, a programação conta com outros horários de viagens com o mesmo destino.

A compra de bilhetes deve ser feita por meio da página da Vale (clique aqui para acessar). Moradores de Mariana e Ouro Preto terão desconto na passagem em qualquer horário e poderão pagar R$ 10 a ida ou R$ 15 ida e volta. Neste caso, o bilhete deve ser adquirido nas Estações Ferroviárias, com apresentação de documento de identificação e comprovante de residência.

Já para os moradores de outras cidades, as tarifas variam entre R$ 66 (inteira) ida e volta no carro convencional e R$ 70 (inteira) ida e volta no carro panorâmico. Mais informações estão disponíveis no site da Vale.

