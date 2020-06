Outras 30 novas possíveis vítimas da contaminação por consumo das substâncias tóxicas mono e dietilenoglicol, supostamente presentes em cervejas da Backer, podem ser inseridas na investigação após passarem por perícia médicas que começam nesta semana.

De acordo com a Polícia Civil, essas pessoas não estão no inquérito apresentado pela na semana passada, quando foram indicadas 29 vítimas, sendo sete mortes.

"As vítimas não haviam sido incluídas na lista do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CIEVS - Minas) e, por isso, não ingressaram no inquérito policial que investigou a contaminação causadora da síndrome nefroneural", disse a polícia em nota.

Conforme a corporação, estas pessoas que reclamaram que tiveram sintomas após consumir a cerveja, serão incluídas em procedimento preliminar e encaminhadas ao Instituto Médico Legal André Roquette, onde passarão por perícias.

Inquérito

Após cinco meses de investigação, no dia 9 de junho a Polícia Civil informou que indiciou 11 pessoas - entre donos e funcionários da cervejaria - por contaminação de cervejas da Backer. Trinta pessoas foram intoxicadas e sete morreram.

De acordo com o inquérito, o problema aconteceu dentro da empresa mineira. Por isso, os delegados responsáveis pelas investigações responsabilizaram funcionários da cervejaria pelos crimes de homicídio culposo - quando não há a intenção de matar -, lesão corporal culposa, intoxicação dolosa, omissão e falso testemunho.

O inquérito será remetido para o Ministério Público, que irá analisar o documento e, posteriormente, remeter à Justiça. O resultado da apuração, que durou pouco mais de cinco meses, foi apresentado na manhã desta terça-feira (9).

Um dia após o indiciamento, a Backer contestou parcialmente o resultado da investigação. De acordo com a empresa, a culpa criminal apresentada deveria ter sido expandida aos fornecedores da cervejaria.

Segundo a Backer, a responsabilização pela intoxicação deveria se estender devido a duas situações pontuais que aconteceram para o vazamento do dietilenoglicol: a primeira é que uma fornecedora de São Paulo teria vendido para a cervejaria monoetilenoglicol, mas repassou, na verdade, dietilenoglicol; a segunda é que o vazamento só teria acontecido porque houve um defeito na fabricação de um tanque, comprado em setembro do ano passado.

Sobre as 30 possíveis novas vítimas, a reportagem entrou em contato com a cervejaria e aguarda posicionamento.

