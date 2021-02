Três homens, de 26, 34 e 36 anos, foram presos e diversos materiais apreendidos, incluindo 26 relógios, um revólver e R$ 6 mil em espécie, após a tentativa de furto de uma joalheira no bairro Dona Clara, na região da Pampulha, em BH, na madrugada desta terça-feira (2).

De acordo com a PM, o proprietário do estabelecimento acionou os militares ao visualizar dois homens com uma chave de fenda tentando abrir a loja, que fica em uma galeria comercial, por volta de meia-noite.

Os agentes foram ao local, entraram no espaço de dois andares, mas não localizaram os suspeitos. Segundo a PM, os homens fugiram a pé após o alarme disparar. A corporação iniciou patrulhamento pelas ruas e conseguiu encontrar a dupla. Imagens da câmera de monitoramento ajudaram na identificação.

Um terceiro homem, que estava em um veículo Honda Civic verde nas proximidades, foi abordado e acabou assumindo que era responsável por dar fuga à dupla de criminosos. Os agentes periciaram o carro e constaram se tratar de veículo clonado. O automóvel foi apreendido.

Ainda em diligências durante a madrugada, os militares foram às residências dos três envolvidos. Em uma delas, de propriedade do homem de 34 anos, foram encontrados diversos materiais que podem ter origem ilícita. Dentre eles, brincos, anéis, uma bolsa de viagem com pedras preciosas em estado bruto, para uso na fabricação de joias (veja lista abaixo).

A guarnição também localizou um revólver calibre 38 que estava com numeração suprimida, além de 580 munições. O envolvidos assumiu a posse do material. Todos os três foram levados para andamento do caso pela Polícia Civil.

Ainda conforme a polícia, além do revólver, das munições e das pedras preciosas, foram apreendidos quatro Certificados de Registro de Veículos (CRV) roubados, talões de cheque, 10 dólares, vários cartões bancários, além de diversas ferramentas utilizadas nos arrombamentos e um uniforme da Cemig que, segundo a PM, era utilizado em crimes.

A ocorrência foi encerrada apenas na tarde desta terça-feira (2).

Leia mais:

Sindicato pede que médicos da saúde suplementar sejam vacinados contra a Covid-19

Câncer de mama supera o de pulmão e se torna o mais comum no mundo, diz OMS

Conselho da Anatel tem maioria para aprovar leilão 5G, diz Ministério das Comunicações