Três homens foram presos no início da tarde deste domingo (28), em Belo Horizonte, suspeitos de receptarem uma carga furtada de fios de cobre. O material, conforme estimativas da Polícia Militar, deve valer o equivalente a R$ 200 mil. A ocorrência foi registrada na região da Lagoinha.

Segundo o sub-tenente Carlos Luiz Pinto, do 34º Batalhão da PM, uma denúncia anônima informou sobre a entrega do material em um ferro-velho localizado na rua Itapecerica. Ao chegarem no local, os militares se depararam com três homens recebendo os fios de cobre, que, segundo a PM, pertenceriam a uma empresa atacadista da Grande BH.

"O caminhoneiro conseguiu fugir e não foi localizado. Ele desviou a carga, que pertencia à empresa e a repassou a esses três homens", detalhou o sub-tenente.

O trio foi detido e levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil 4 (Ceflan), no bairro Alípio de Melo, Noroeste de BH.