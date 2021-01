Três adolescentes foram apreendidos após assaltar um motorista de aplicativo com uma réplica de arma de fogo na manhã dessa quarta-feira (27) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações do 18º Batalhão da Polícia Militar, o motorista parou o automóvel para o embarque de uma mulher, no bairro Coqueiros, por volta das 9h40. Nesse momento, foi fechado por outro veículo.

Três adolescentes, um de 15 anos e dois de 17, estavam no carro usado para o roubo. Um deles apontou uma arma para as vítimas, exigiu que saíssem e deixassem os pertences. Em seguida, ele tomou a direção do carro e seguiu, em alta velocidade, no sentido bairro Ressaca, recebendo cobertura do carro usado para o roubo.

À PM, o motorista e a passageira relataram a mesma versão para o crime e informaram que os meninos levaram itens como dinheiro, celular e cartões. Um dos aparelhos de telefone que ficou no automóvel estava com o rastreamento ligado, o que possibilitou que os militares localizassem o carro no bairro Oitis, ainda em Contagem.

Nas proximidades, também foram visualizados o veículo utilizado para o roubo e os três adolescentes. A passageira da corrida reconheceu um dos autores. Assim, os dois carros foram apreendidos, juntamente com os objetos levados. Os três adolescentes foram apreendidos e levados para a Delegacia de Plantão de Contagem.

