Três adolescentes, com 16 e 17 anos, foram presos suspeitos de render e assaltar um motorista de aplicativo, de 27, durante o fim da noite de sábado (1º), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O carro da vítima, que foi levado pelos indivíduos, foi recuperado pela Polícia Militar (PM).

Segundo informações dos militares, o motorista recebeu um chamado para uma corrida em Contagem, também na Grande BH. Próximo ao local do crime, às margens da BH-040, na altura do bairro Vale das Acácias, os suspeitos o ameaçaram de morte e o renderam com uma réplica de arma de fogo, anunciando o assalto.

O trio ordenou que o motorista saísse do carro e fugiu em sequência. Após o ocorrido, a vítima encontrou com policiais e informou sobre o crime. Os suspeitos foram encontrados e presos após rastreamento. Eles assumiram a autoria e informaram à PM que venderiam o veículo para pagamento de dívida com o tráfico de drogas.

Com eles foram encontrados réplicas de arma de fogo e a chave do automóvel, que foi encontrado em um matagal. O caso foi encaminhado para a delegacia de plantão de Ribeirão das Neves.

