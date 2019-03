Três suspeitos de um duplo assassinado na região do Barreiro, em Belo Horizonte, estão sendo procurados pela Polícia Civil nesta quarta-feira (27). Além de matar dois homens, de 40 e 41 anos, eles atiraram e feriram outros dois rapazes. O crime aconteceu por volta das 21h de terça-feira (26), em um bar localizado na rua das Hortas, no bairro Vila Horta.

O dono do estabelecimento contou à Polícia Militar que viu o momento que os atiradores chegaram em um veículo escuro. Eles teriam baixado o vidro do carro e disparado diversas vezes em direção as quatro pessoas que estavam no bar. Depois do crime, os suspeitos fugiram rumo ao bairro Independência.

Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, encontrou os dois homens que já estavam mortos. Eles tiveram os corpos removidos para o Hospital Odilon Behrens. Segundo a PM, as outras vítimas foram por conta própria para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Barreiro.

Lá, um dos homens passou nome falso para ser atendido. Depois de medicado, ele fugiu do local. Um outro rapaz, de 21 anos, que também foi baleado, foi preso por desacato. O caso foi registrado a Central de Flagrantes (Celfan) 3.

