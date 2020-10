Um trio foi preso na noite desta quinta-feira (30), nas proximidades de um centro de compras no bairro União, região Nordeste de Belo Horizonte, por suspeita de integrar uma quadrilha especializada em furtos de motocicletas. Entre os detidos, uma mulher de 21 anos, que estava com a filha de apenas de oito meses.

A abordagem foi realizada por policiais militares após uma denúncia de que os suspeitos estavam circulando pelo local, observando as motos estacionadas. A região vem sofrendo com os furtos de veículos. Desde agosto, 30 motos foram levadas, de acordo com a PM.

Os policiais viram um homem que ficou nervoso ao perceber a aproximação das viaturas e um casal dentro de um veículo Golf, com a bebê. Com os suspeitos, encontraram uma bolsa com ferramentas usadas para estourar ignição das motocicletas.

Um dos suspeitos assumiu que já realizou os crimes na região e apontou a mulher como “olheira”, ou seja, ela devia avisar os comparsas em caso de aproximação de policiais. Com um bebê no colo, ela passaria de forma despercebida pelas pessoas.

Todos foram levados para o Ceflan 1 e a bebê, entregue ao Conselho Tutelar.