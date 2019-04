A Polícia Militar tirou de circulação na noite dessa segunda-feira (22) um trio suspeito de cometer uma série de assaltos da região Leste de Belo Horizonte.

Um dos crimes foi cometido na rua Materlândia, no bairro Santa Inês. A vítima relatou que seguia a pé quando foi abordada por dois homens na esquina da rua Vicente Risola. Um dos criminosos teria apontado uma arma para a cabeça dele e recolhido o celular e a carteira.

Na sequência, os bandidos fizeram mais uma vítima no bairro vizinho. Desta vez, na rua Carvalho de Aguiar, no Boa Vista.

Em seguida, eles fugiram num Peugeot preto, pela avenida Contagem, e a PM começou um rastreamento pela região na tentativa de localizar o veículo.

Um cerco foi montado na avenida José Cândido da Silveira e o carro foi interceptado no sentido Sabará. Durante a abordagem, um deles confessou os assaltos. Após buscas no veículo, os militares encontraram uma réplica de pistola e sete aparelhos celulares. Um dos criminosos estava ainda com a carteira da vítima do bairro Santa Inês, uma porção de maconha e R$ 162,00.

O trio foi levado para a Ceflan 1, no bairro Floresta, na região Leste da capital, onde foi reconhecido por outras cinco vítimas de roubo. ​