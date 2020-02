Três homens suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubo de cargas e sequestro foram presos nesta quarta-feira (5), depois de assaltarem um motorista e o ajudante dele em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam em uma picape carregada de pneus quando foram abordados por quatro homens em uma Fiorino branca clonada na altura do bairro Nossa Senhora das Graças. Os suspeitos teriam anunciado o assalto e colocado as vítimas no baú do carro. Em seguida eles fugiram sentido bairro Sítio Poções.

Militares da 284 Cia, do 33º BPM foram acionados pelo rádio e deram início ao rastreamento. Os homens foram localizados no bairro Sítio e tentaram fugir, mas foram cercados em uma das ruas do bairro por uma viatura. Os bandidos desceram do carro e, na tentativa de fuga chegaram a trocar tiros com os militares, mas acabaram presos e as vítimas liberadas.

Com os suspeitos, de 25, 36 e 40 anos, a polícia apreendeu uma pistola 9 mm, um simulacro de pistola, munição, além disso, a carga e o veículos foram recuperados. Um quarto criminoso conseguiu fugir e é procurado pela polícia.

Os três homens presos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Betim, na Grande BH. Ainda conforme a PM, os três detidos têm várias passagens. As vítimas também reconheceram os criminosos como sendo os autores do assalto.