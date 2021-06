Intercâmbio de conhecimentos em favor da comunidade. É com essa proposta que as Faculdades Promove, em Belo Horizonte, firmaram, nesta terça-feira (22), convênio de prestação de serviços com a Rádio Favela FM 106,7.

A parceria une profissionais da rádio, educadores e alunos de diversos cursos da instituição - como Jornalismo, Direito, Odontologia, Nutrição e Enfermagem - às necessidades da população.

Os projetos ainda serão divulgados, mas já se sabe que os gestores e estagiários da TV Promove - emissora do Canal Universitário (12 Net) - atuarão com a rádio educativa para a produção audiovisual e radiofônica de forma integrada.

Há planos para que estudantes participem de oficinas e palestras na rádio. O diretor-geral das Faculdades Promove, professor Dante Pires Cafaggi, comemora a parceria.

"É um casamento perfeito de mídia com educação, cultura e atendimento social. Fico muito feliz que exista uma rádio voltada para o que é bom para o povo, para aquilo que o governo deveria fazer e não faz. Nós esperamos contribuir com isso, nos colocamos à disposição para ajudar", afirmou.

O acordo foi assinado com o presidente da Rádio Favela, Misael Avelino, que fundou a emissora há cerca de 40 anos. "A comunidade tem posto de saúde, coleta de lixo, transporte público, varrição de ruas. São conquistas da rádio", afirmou Misael, que acrescentou: "a mudança é possível e ela vem através da escola".

Segundo ele, a parceria permitirá "plantar sementes" para a geração que está vindo. "Faculdade tem muita gente com pensamento novo. Se a gente levar estudantes daqui para ouvir as pessoas de lá, será um avanço muito grande", completou.

A cerimônia ainda contou com as presenças de Rosemary Melo, conselheira do Canal Universitário; Cláudio Magalhães, conselheiro da Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU); Cássia Torres, coordenadora dos cursos de Jornalismo e Publicidade das Faculdades Promove; e da professora e diretora da TV Promove de BH, Ana Paula Damasceno.

A assinatura do convênio ocorreu na tarde desta terça e, logo em seguida, houve uma conversa, ao vivo, entre Dante Pires Cafaggi, Misael Avelino e Ana Paula Damasceno sobre a parceria. Assista abaixo:

