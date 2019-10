A solenidade de Troca da Guarda do Palácio da Liberdade foi retomada na manhã deste domingo (6), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. A iniciativa, que contou com a presença do governador Romeu Zema, integra ação do Governo de Minas de valorização da cultura e do turismo no estado.

A cerimônia, com militares da Escola de Formação de Oficiais (EFO), do Batalhão de Polícia de Guardas (BPG), do Regimento de Cavalaria e da Banda de Música da Polícia Militar, é composta por um conjunto de ritos semelhantes aos ocorridos em outras cidades do mundo como Santiago, no Chile e Londres, na Inglaterra.

“Pretendemos ter oferta de turismo gratuito que atraia turistas de Belo Horizonte, de Minas, de outros estados e, quem sabe, de outros países. Temos uma Polícia Militar capacitada, os dragões da Inconfidência têm muita história. Esperamos que esse se torne um evento importante para a capital”, o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Marcelo Matte.

O evento vai ser realizado todo primeiro domingo do mês, sempre às 9h. A entrada é de graça, mas é preciso estar com o ingresso que fica no https://www.sympla.com.br/.

Palácio da Liberdade

A Troca da Guarda também marca um novo contexto de atividades culturais no Palácio da Liberdade, que está aberto à visitação pública mediante a retirada de ingressos gratuitos neste endereço eletrônico.

Ícone arquitetônico e uma das edificações mais representativas do estado, o prédio reserva em seu interior obras de arte e mobiliário de época. Após longo período de atividades somente internas, ele reabriu suas portas em dezembro e, recentemente, dobrou os horários de visitação pública, além de ampliar atendimentos a grupos de estudantes.

As visitas podem ocorrer aos sábados e domingos, das 10h às 16h, para receber o público em geral que tiver retirado os ingressos. Às quartas e quintas-feiras, o Palácio da Liberdade recebe a visitação escolar, com agendamento pelo site.

Somente neste ano, o espaço já recebeu quase 20 mil visitantes, entre estudantes, turistas e população em geral.