Um adolescente de 13 anos foi baleado e levado para atendimento médico após um tiroteio entre guangues rivais do Morro do Papagaio, no bairro Santa Lúcia, na região Centro-Sul da capital, no início da madrugada desta segunda-feira (18). Uma pizzaria também foi atingida pelos disparos de arma de fogo.

De acordo com informações da Polícia Militar, a troca de tiros teve início por volta das 0h e ocorreu na avenida Arthur Bernardes. As guangues envolvidas são Green Ville e Fazendinha e buscam o controle de pontos de venda de droga na região.

Após receber o chamado, a PM deslocou viaturas, incluindo uma aeronave, para o local e realizou cerco e bloqueio imediato. Nesse momento, o tiroteio foi cessado e os participantes fugiram. Apesar do empreendimento, nenhum dos envolvidos foi preso.

No local, a PM recebeu informações de que um adolescente havia sido levado ao Pronto-Socorro João XXIII após ter sido baleado na coxa esquerda. Os militares foram ao hosital e confirmaram a situação. O menino não corre risco de perder a vida. Também se envolveram na situação homens de 18, 28 e 31 anos.

De acordo com um comerciante, que teve o freezer de sua pizzaria atingido por disparos de arma, as guangues do local têm se enfrentado fortemente.

A ocorrência foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia Sul.