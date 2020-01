Uma cabeça d'água em uma cachoeira do Parque Ecológico do Paredão, em Guapé, no Sul de Minas, deixou, pelo menos, dois mortos e dezenas de pessoas ilhadas, além de desaparecidos, na tarde desta quarta-feira (1º). Os óbitos foram confirmados pela Defesa Cívil de Minas Gerais. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar estão no local para resgate às vítimas.

Aguarde mais informações