Cerca de 300 jovens causaram um tumulto no Shopping Itaú Power, em Contagem, na Região Metropolitanta de Belo Horizonte, na noite de sábado (15). Por conta da confusão, as lojas fecharam as portas duas horas mais cedo.

De acordo com a Polícia Miltar, adolescentes marcaram, via redes sociais, um "rolezinho" no centro de compras. Por volta das 19h, grupos de jovens teriam se desentendido, ocorrendo o início de uma briga. Houve correria pelos corredores do shopping.

Conforme a corporação, com a chegada de cinco viaturas, os participantes do rolezinho dispersaram. Não houve feridos nem detidos.

Lojas fechadas

Por conta da confusão, as lojas fecharam as portas às 20h, duas horas mais cedo que o previsto. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do ItaúPower Shopping informou que ao tomar conhecimento de grupos rivais no estabelecimento "acionou as instituições responsáveis" e optou pelo fechamento mais cedo.

Confira nota na íntegra:

"Tão logo tomou conhecimento do encontro de grupos de jovens rivais agendado para hoje (15/01) em suas instalações, o ItaúPower Shopping acionou as instituições responsáveis por zelar pela ordem e pela segurança dos menores e da população em geral. Nosso intuito é evitar danos de qualquer natureza e garantir a integridade física de todos os envolvidos.

Solicitamos orientações, apoio e medidas necessárias para prevenir e controlar a situação ao Conselho Tutelar, Ministério Público, Guarda Municipal, Polícia Militar, Secretaria de Saúde, Secretaria de Defesa Social e Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Às 20h houve um início de tumulto, que foi controlado pela PM. Após o ocorrido, a administração optou por fechar o centro de compras um pouco mais cedo, com intuito de conter o movimento e proteger lojistas, clientes e os próprios participantes do encontro.

O ItaúPower Shopping ressalta que repudia qualquer tipo de violência e que zela pela segurança (das pessoas, sanitária e patrimonial) em suas dependências para que todos os frequentadores tenham uma ótima experiência de lazer no mall, aproveitando das variadas opções de diversão, compras e gastronomia."

Leia mais:

Bombeiros fazem buscas para localizar corpo de mulher visto no Rio das Velhas, em Santa Luzia

Quadrilha é presa após roubar Fiorino com produtos do Mercado Livre avaliados em R$ 150 mil

Termina neste domingo a reaplicação do Enem 2021