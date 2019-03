A noite de Carnaval terminou em confusão no Centro de Belo Horizonte nesta terça-feira (5). Ocorrências de brigas foram registradas pela Polícia Militar (PM) e bombas de efeito moral e tiros de bala de borracha utilizados para dispersar o tumulto.

Os principais problemas foram registrados no entorno da Praça da Estação, onde acontecia um show no palco montado pela prefeitura. O evento terminou às 22h15, entretanto, a dispersão do público seguiu até depois de 23h. "Tiveram alguns tumultos generalizados que foram prontamente controlados pela Polícia Militar com tropas especializadas na rua Aarão Reis e no viaduto Santa Tereza", afirmou o tenente Washington Amaral.

Abaixo do elevado, na avenida dos Andradas, militares da base móvel da corporação informaram que vândalos atiraram pedras contra viaturas e xingaram os policiais que tentavam liberar o trânsito. Para conter os ânimos, os policiais contaram que foram usadas bombas de efeito moral e tiros de bala de borracha.

Um helicóptero da corporação acompanhou a movimentação dando apoio aos militares que faziam patrulhamento terrestre. Conforme o tenente Washington Amaral, prisões foram realizadas na área central. "São pessoas que foram detidas por diversos fatores ligados aos tumultos", ressaltou, sem informar o número exato de detidos.

