O avanço da vacinação contra a Covid-19 e a reabertura de várias atividades estão sendo comemorados por um dos setores que mais sofreram com a pandemia: o Turismo. Empresários do segmento já começaram a contabilizar o retorno dos viajantes e se mostram mais otimistas com a recuperação do setor.

Além disso, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) anunciou, na semana passada, investimentos de R$ 25 milhões para ajudar no desenvolvimento turístico das cidades mineiras. A iniciativa faz parte do programa “Reviva Turismo”, lançado em maio de 2021, que visa resgatar a confiança do setor na retomada das atividades turísticas.

A analista de turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), Milena Soares, conversa sobre o assunto com a repórter Maria Amélia Ávila, nesta quarta-feira (29), às 17h.

A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.

Leia Mais:

Contas públicas têm superávit de R$ 16,7 bilhões em agosto