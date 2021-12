Um turista mineiro de 21 anos morreu afogado na manhã desta quinta-feira (30) em Cabo Frio, litoral do estado do Rio de Janeiro. Um outro banhista acompanhava a vítima, mas conseguiu sair do mar com vida.

De acordo com os bombeiros, os militares foram acionados por volta das 6h da manhã e resgataram o rapaz. Ele foi encaminhado ao Hospital Central de Emergência, mas não resistiu.

A cidade de origem da vítima e as circunstâncias do afogamento não foram informadas.

Cuidados na praia

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro trabalha, desde 21 de dezembro, na Operação Verão, ampliando o trabalho nas praias do estado. Veja dicas da corporação para evitar acidentes no litoral:

Procurar sempre locais próximos aos postos de guarda-vidas

Respeitar as placas e/ou bandeiras de sinalização

Perguntar ao guarda-vidas qual o local mais apropriado para o banho de mar

Não ingerir bebidas alcoólicas antes entrar no mar

Evitar entrar na água logo após se alimentar

Não desviar a atenção das crianças. Vale identificá-las com nome e telefone para contato

Caso saiba e pretenda nadar, a orientação é praticar a atividade paralelamente à areia

Evitar locais que são conhecidos como points de surfistas. Desta forma, é possível prevenir acidentes com pranchas

