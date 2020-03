Alunos de uma turma do 3º do ensino médio do Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG), no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foram liberados das aulas nesta terça-feira (17) após suspeita de coronavírus em uma estudante.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), a dispensa foi feita como forma preventiva e para resguardar os demais alunos da instituição. "As demais turmas frequentaram as aulas normalmente. A partir desta quarta-feira (18), no entanto, toda a rede estadual de ensino vai entrar em recesso por determinação do governador Romeu Zema.

A suspensão das aulas vai, inicialmente, até o próximo domingo (22), mas pode ser estendida. Nesse período, a rede se reorganizará e avaliará as próximas medidas que poderão ser adotadas, sempre de acordo com as diretrizes da Secretaria de Estado de Saúde (SES).