Usuários do twitter reclamam, na manhã deste domingo (21), sobre o atraso de uma hora em celulares e computadores. A falha teria ocorrido devido ao horário de verão, extinto desde 2019.

Naquele ano, o período diferenciado durou de 4 de novembro de 2018 a 17 de fevereiro de 2019. Aparentemente, alguns telefones mantiveram a mudança automática para este domingo, dois anos após a revogação da medida pelo presidente Jair Bolsonaro.

"Meu celular colocou horário de verão sozinho de ontem para hoje. Aconteceu isso com mais alguém?", afirmou a usuária @trashediamonds. Já @thammydemoura1 notou que o relógio do aparelho estava com horário diferente do letreiro do microondas, mas ainda assim tomou remédio em horário errado.

Acordei de madrugada e vi que o relógio do meu celular estava diferente do relógio do microondas. Conclusão: tomei meu remédio atrasada e no fim acabei de madrugada pesquisando sobre a origem do horário de verão — 𝐓𝐡𝐚𝐦𝐦𝐲 (@thammydemoura1) February 21, 2021

Mds rapaziada meu cel saiu do horário de verão e fiquei 1 hrs atrasado hj huahuahuahuahua. Live começando agr — Leonmicon (@leonmicon) February 21, 2021

Hoje seria o término do horário de verão, muitos celulares e computadores fizeram a troca do horário. Dê uma olhada para não perder a hora, foi o meu caso. — Augusto JB da Silveira 🆘️🇧🇷😷📻 (@Augusto_JBS) February 21, 2021

Bom dia! Saudade do horário de verão. Meu celular me lembrou dele. 6h32 porém 7h32 — Renata Pinheiro (@RenataPPenatti) February 21, 2021

E eu que cheguei hoje no serviço 1 hora atrasado por causa de horário de verão — meu nome nao é PAPUM (@Paaapum) February 21, 2021

celular não esquece o horário de verão, atrasou uma hora ERA PRA EU TER ACORDADO ÀS 6H QUE ÓDIO — malu (@malugcd) February 21, 2021



Veja como corrigir o horário:

- Em aparelhos Android:

Toque em "configurar" > vá na opção "data e hora" > desmarque "data e hora automáticas" > configure o horário manualmente.

- Em iPhones:

Acesse a tela principal e toque em "ajustes" > vá em "geral" > desabilite a opção de configuração do relógio "automaticamente" > configure-a manualmente para o horário certo.

- No Google (computadores e celulares):

Entre no menu "configurações" e procure o item chamado "sistema", depois, escolha “Data e Hora” ou algo similar (em alguns aparelhos talvez não seja necessário passar pelo menu "sistema"). Desative as opções "Data e hora automáticas" e "Fuso horário automático".

