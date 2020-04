A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, no centro de Belo Horizonte, está em funcionamento para entrega de carteira de identidade para quem solicitou o documento antes do fechamento do órgão, no dia 23 de março, devido às regras de isolamento social provocada pelo novo coronavírus.



Os atendimentos, exclusivamente para este serviço, foram retomados na semana passada apenas na unidade da Praça Sete.



Para retirar o documento, o cidadão precisa agendar no site do governo. No link 'Precisa só buscar sua identidade que já está pronta?’, o solicitante preenche um formulário e verifica informações sobre o andamento do procedimento.



Drive trhu



Para evitar aglomerações, o órgão está atendendo as pessoas no formato “drive trhu”. Os solicitantes entram por um lado, passam pelo atendimento de entrega do documento e saem por uma outra portaria.



Além disso, foi feita uma escala de funcionários, com todos usando equipamentos de proteção individual (EPIs).



Ainda não há previsão para a reabertura das outras Unidades de Atendimento Integrado.