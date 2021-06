Após suspender os serviços por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus, a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, retomou parte dos serviços nesta segunda-feira (14).

De acordo com o governo de Minas, o posto voltou a entregar as carteiras de identidade, de habilitação, de trabalho, além de oferecer a prova eletrônica de legislação do Departamento de Trânsito (Detran).

Os serviços serão feitos apenas com agendamento prévio, gratuito, disponíveis em formato virtual no Portal MG ou no aplicativo MG APP Cidadão.

