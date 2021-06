Após suspender as os serviços por conta do agravamento da pandemia do coronavírus, a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, retomou parte dos serviços nesta segunda-feira (14).

De acordo com o Governo de Minas, a unidade voltou a entregas carteiras de identidade, de habilitação, de trabalho, além da prova eletrônica de legislação do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

Os serviços serão feitos apenas com agendamento prévio, gratuito, disponíveis em formato virtual no Portal MG ou no aplicativo MG APP Cidadão.