A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) comunica que, de 26 a 31 de dezembro, a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, em Belo Horizonte, atenderá somente cidadãos que já têm horários agendados para confecção de passaporte.



No período, a unidade passará por ajustes no funcionamento administrativo e operacional. Para todos os outros serviços, a orientação é buscar outras três unidades da capital: Barro Preto, Venda Nova e Barreiro. As unidades da Região Metropolitana e do interior do Estado também estão funcionando normalmente.