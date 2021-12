A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, vai interromper os atendimentos entre os dias 24 de dezembro e 2 de janeiro de 2022, para realização de obras de reestruturação e modernização.



De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag), durante este período, as outras UAIs da capital, no Barreiro e em Venda Nova, estarão funcionando normalmente para atendimento ao cidadão. Todos os serviços são realizados apenas com agendamento prévio, feito gratuitamente nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG (www.mg.gov.br) e aplicativo MG App Cidadão.Diversos serviços prestados nas unidades também estão disponíveis em formato virtual nestes canais e nas páginas dos órgãos responsáveis pelos serviços.



A Seplag informou que as obras serão divididas em duas etapas, sendo a primeira voltada para o prédio anexo da UAI, localizado na Av. Amazonas, 478, Centro de Belo Horizonte. Por isso, a partir do dia 03/01, todos os serviços prestados na unidade serão realizados no prédio principal, pela entrada da Av. Afonso Pena. O encerramento da reforma está previsto para o final de abril de 2022.



Na sequência, será a vez do prédio principal passar pela reestruturação. A previsão é que a unidade esteja completamente reformulada e adequada às diretrizes de atendimento ao cidadão no prazo de um ano.



Segundo a Secretaria, a reestruturação acontece a partir da assinatura de um contrato de concessão de Parceria Público-Privada (PPP). A partir da implementação, o Estado vai economizar, com a redução dos valores pagos por atendimento realizado na unidade, menores que os vigentes atualmente, e a reestruturação e a operação da UAI ficam sob responsabilidade da empresa parceira.

