A Unidade de Atendimento Integrado Barro Preto (UAI Barro Preto), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, teve seu último dia de atendimentos nesta sexta-feira (5). O motivo do fechamento é a crise financeira do Estado, de acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). A intenção do governo é economizar R$ 3 milhões em nove meses.

Além disso, o Estado decidiu que todas as UAIs de Belo Horizonte e Região Metropolitana (Praça Sete, Barreiro, Venda Nova, Betim e Contagem) deixarão de funcionar aos sábados. A medida já é válida para este sábado (6).

“Temos de escolher entre fechar leitos de hospitais ou o atendimento das UAIs da região aos sábados”, ressaltou o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy.



