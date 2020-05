Com o decreto do prefeito Alexandre Kalil, que autorizou o funcionamento das Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), o governo de Minas informou que, na próxima semana, irá reabrir as duas repartições instaladas no Barreiro e em Venda Nova. Até então, apenas a da Praça 7 atendia ao público, desde o último dia 23.

As UAIs foram fechadas em março devido ao risco de transmissão do novo coronavírus. Porém, BH iniciou na segunda-feira (25) a primeira fase da flexibilização social e permitiu a reabertura de alguns setores. Além disso, o executivo ampliou os horários de atendimentos dos bancos, casas lotéricas e Correios.

Em nota, a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag) garantiu que irá adotar medidas de segurança para o retorno das UAIs Barreiro e Venda Nova. "Os serviços oferecidos estão sendo ampliados gradativamente e os atendimentos são realizados após agendamento no Portal MG (www.mg.gov.br/agendamento)".

Atualmente, estão disponíveis emissão e entrega de Carteira de Identidade. A entrega de CHN e CRLV, devolvidos pelos Correios, também é oferecida. Além de BH, as unidades de Contagem e Uberaba foram reabertas em função de decretos municipais. Em Betim, o requerimento ao Seguro Desemprego começou a ser realizado nesta semana, e será ampliado gradualmente às demais UAIs do Estado. Minas tem 31 unidades.

