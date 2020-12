As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), instaladas em cidades mineiras que tenham o feriado em comemoração à Imaculada Conceição decretado, não terão ponto facultativo. Os espaços funcionam normalmente na próxima segunda-feira (7), dia que antecede a data. As UAIs estarão abertas em Barbacena, Belo Horizonte, Caratinga, Curvelo, Divinópolis, São João Del Rei, Sete Lagoas, Teófilo Otoni e Varginha.

Por determinação do governador Romeu Zema, o Governo de Minas decretou ponto facultativo em outras repartições públicas estaduais nos municípios em que o Poder Executivo municipal tenha decretado feriado, celebrado na terça (8). Entre as ressalvas, além das unidades estão os serviços saúde, segurança pública, Fundação TV Minas Cultural e Educativa e os museus, que deverão funcionar normalmente, conforme o comunicado no Diário Oficial.

Agendamento

O atendimento nas UAIs é feito apenas com agendamento prévio, o que permite o controle do fluxo de pessoas, evitando aglomerações. Dessa forma, as unidades têm como se prevenir e cumprir os protocolos de segurança relacionados à Covid-19, como uso obrigatório de máscaras, distanciamento social e disponibilização de álcool em gel 70%.

O agendamento é gratuito e deve ser feito através do site. Para conferir os serviços de cada unidade, basta clicar aqui.

* Com informações da Agência Minas

