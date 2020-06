Minas Gerais implantou desde a última sexta-feira (5) o atendimento por videochamadas para quem precisa fazer a habilitação do seguro-desemprego por meio dos canais digitais já disponibilizados pelo governo federal, Portal Emprega Brasil e o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

A ferramenta criada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) contribui para as medidas de isolamento social do Estado e faz parte do Minas Atende, programa lançado em 2019, com o objetivo de aproximar o cidadão dos serviços públicos.

A princípio, a modalidade funcionará para a habilitação do seguro-desemprego. Atendentes lotados na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) da Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, farão os atendimentos on-line para atualização dos dados cadastrados.

Como acessar

Quem precisar do atendimento deve acessar o Portal MG e selecionar a opção referente ao seguro-desemprego. Em seguida a pessoa receberá uma senha virtual e o primeiro atendente disponível irá atendê-lo. No mesmo ambiente on-line, será possível anexar documentos e atualizar os dados, sem a necessidade de se deslocar até uma UAI.