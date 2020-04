A equipe da Rede Uaitec, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), reuniu uma lista com os dez cursos mais acessados nos últimos 15 dias na plataforma. Totalmente gratuitos, com emissão de certificado após a conclusão, são mais de 60 opções disponíveis no portal.

Cursos são gratuitos com emissão de certificado on-line

A Uaitec faz parte de uma política da Sede para promover a inclusão digital e social, por meio da oferta de cursos gratuitos de qualificação profissional. Confira, a seguir, algumas das opções mais procuradas:



Inovação e Empreendedorismo - Novos Negócios



1. Empreendedorismo

O curso tem o objetivo de identificar as características inerentes ao empreendedor, reconhecendo a importância do autodesenvolvimento.

Carga horária: 14 horas.

2. Fomento à Cultura Empreendedora

O curso aborda de forma bem didática para empresários atuais ou futuros, as técnicas e formas de interação com o mercado e área financeira, utilizando sempre como conceito básico o empreendedorismo.

Carga horária: 10 horas.

Formação Profissional

3. Auxiliar de Escritório

No curso são aplicados os conceitos básicos para exercício da função de Auxiliar de Escritório no setor administrativo de uma empresa.

Carga horária: 25 horas.

4. Noções de Primeiros Socorros

No curso são passados os fundamentos de primeiros socorros para acidentes, traumas, paradas cardíacas e problemas respiratórios.

Carga horária: 8 horas.

Desenvolvimento de Habilidades

5. Noções Básicas de Instalações Elétricas

Como o próprio nome diz, esse curso tem o objetivo de mostrar os princípios básicos das instalações elétricas prediais.

Carga horária: 80 horas.

6. Departamento Pessoal

Nesse curso são aplicados conhecimentos teóricos e práticos necessários para o desempenho de rotinas trabalhistas, previdenciárias de admissão, demissão e permanência do empregado.

Carga horária: 30 horas.

7. Maquiagem

Este curso tem como objetivo proporcionar aos seus participantes o desenvolvimento de técnicas e procedimentos passo a passo da aplicação correta dos prddutos utilizados numa maquiagem. Aconselha sobre os tipos de maquiagem adequada para situações diversas, estilo pessoal e adequações aos diferentes tipos de pele.

Carga horária: 10 horas.

Tecnologia da Informação e Comunicação

8. Autocad

Treinamento sobre como usar o Autocad e suas ferramentas para desenvolver grandes projetos.

Carga horária: 80 horas.

9. Word 2010 – Básico

Nesse curso são aplicados os conhecimentos adquiridos na criação e formatação de documentos utilizando essa versão do programa.

Carga horária: 40 horas.

Obs.: Está disponível, também, a opção avançada do mesmo curso, além das opções básicas e avançadas do Excel e do PowerPoint.

Saúde, Bem Estar e Cidadania

10. Cuidados Básicos Com a Pele

Esse curso apresenta os principais aspectos da anatomia da pele, tratamentos e cuidados indicados para a manutenção de uma pele saudável.

Carga horária: 40 horas.

As demais opções disponíveis podem ser consultadas no portal Uaitec, clicando aqui.

