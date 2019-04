O aplicativo de transporte Uber passa a ter, nesta segunda-feira (15), dois pontos de encontro que devem facilitar o embarque dos usuários no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. No entanto, a novidade acrescenta "bandeirada" paga à concessionária BH Airport e a tarifa ficará R$ 4,66 mais cara para o cliente.

De acordo com a Uber, os pontos estão sinalizados com tótens da marca e localizados na pista central das vias de acesso: um próximo à entrada principal, no Terminal 1; e outro no Desembarque 2.

Além disso, os motoristas parceiros passam a ter uma área no Estacionamento E1 para aguardo de solicitações de viagens. O espaço tem capacidade para até 300 veículos, acesso a banheiros e lanchonete e é restrito aos motoristas que estiverem com a sinalização "Na Fila" no aplicativo.

A cobrança adicional de R$ 4,66 será repassada integralmente à BH Airport. Segundo a Uber, o valor será indicado no recibo de viagem como "Cobrança Aeroporto".

A reportagem procurou a BH Airport e aguarda retorno.