A partir desta sexta-feira (22), usuários do aplicativo Uber poderão contar com viagens de motocicleta em Belo Horizonte e outras três cidades mineiras. Segundo a empresa, a nova modalidade promete um preço mais acessível quando relacionado ao UberX.

Além da capital, o “Uber Moto”, como foi denominado, já está disponível para usuários de Betim e Ribeirão das Neves, na região metropolitana, e Uberaba, no Triângulo.

No Brasil, as viagens sobre duas rodas da Uber desembarcaram pela primeira vez em novembro de 2020, em Aracaju. Até então, o serviço já estava presente em outros 22 municípios do território nacional. Hoje, além das cidades de Minas, outras 16 brasileiras também recebem a modalidade.

Segundo a empresa, todas as corridas contarão com checagem de antecedentes dos parceiros, dando às pessoas a possibilidade de compartilhar com seus contatos a placa, identificação do condutor e localização no mapa em tempo real.

"Desde que começamos com as viagens de moto em algumas cidades brasileiras, percebemos que elas passaram a ser utilizadas para, por exemplo, conectar os nossos usuários com modais de transporte, como estações de ônibus, trens e metrô das cidades, principalmente para deslocamentos rápidos, aquilo que no mundo de mobilidade chamamos de "last mile". Temos visto que esse é um tipo de uso perfeito para a moto, pois muitas vezes é perto demais para uma viagem de carro e fica cansativo para ir caminhando. Estamos felizes em trazer mais essa opção para facilitar a vida dos nossos usuários.", afirmou a diretora de Marketing do Uber, Luciana Ceccato.

Parceiros

Para se cadastrar no aplicativo e dirigir na nova modalidade, o motociclista parceiro precisa ter CNH com observação de atividade remunerada (EAR).

Entregadores que usam motocicleta e já estão cadastrados no Uber Eats podem optar por também fazer viagens de Uber Moto.

