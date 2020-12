A Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, assinou nesta quinta-feira (17), um acordo com o Instituto Butantan para a compra de 400 mil doses da vacina CoronaVac, contra a Covid-19.

A expectativa é que 200 mil sejam imunizadas na cidade em janeiro do ano que vem. “Estamos na luta contra esta doença desde o início do ano. E a vitória definitiva contra esse vírus passa pela imunização de nosso povo. Por isso, não estamos medindo esforços para viabilizarmos a vacina na rede municipal de saúde o mais rápido possível, priorizando as pessoas mais vulneráveis ou em maior contato com o vírus, como os profissionais da saúde e idosos”, destacou o prefeito Odelmo Leão.

Ainda conforme o chefe do Executivo, 70% das vacinas utilizadas no Brasil são produzidas pelo Instituto Butantan, o que atesta comprovada atuação. Ele afirmou também que a administração prepara logística e equipes para a imunização e aguarda diretrizes dos governos Federal e Estadual.

“Temos mais de 70 pontos de vacinação em nossa cidade e já estamos finalizando a logística para que, assim que chegarem as doses, possamos começar a aplicá-las imediatamente, priorizando as pessoas mais vulneráveis ou em maior contato com o vírus, como idosos e profissionais de saúde”, ressaltou.

Segundo o boletim municipal diário, a cidade tem 727 mortes causadas pela Covid-19 e mais de 40 mil casos confirmados. 89 pessoas estão internadas para tratamento contra o vírus, sendo 47 em UTI´s.

Assista ao vídeo do prefeito onde ele faz as últimas atualizações sobre a Saúde do município: