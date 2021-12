A Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, realiza, nesta quarta-feira (8), o lançamento do 1º Polo Agromineral Verde do Brasil. A iniciativa, conforme informou a administração municipal, trará inovação tecnológica e ambiental para a região em relação à produção de alimentos no país.

Na oportunidade, também será apresentada a Feira de Agronegócio Mineiro (Femec) 2022, que terá o tema agronegócio sustentável.

O evento contará com a presença de autoridades e será realizado no saguão principal da prefeitura da cidade, a partir das 14h30. A solenidade também será transmitida ao vivo pelo canal do município no Youtube.

