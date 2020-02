Um advogado de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, suspeito de integrar esquema de fraudes à Unimed em Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta segunda-feira (10), na cidade mineira. Além dele, outros quatro homens foram detidos em outros dois estados mais o Distrito Federal e são investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pelos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro no município fluminense.

De acordo com o MPRJ, o homem preso em Minas, Darcy José Royer, era superintendente e representante dos contratos da cooperativa médica. Sua função no esquema, segundo o MP, era enganar os diretores do conselho de administração da empresa, apresentando documentos falsos que conferiam veracidade às supostas vantagens dos contratos.

Ele foi preso em Uberlândia em ação apoiada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Além dele, outros quatro homens foram presos com o apoio dos GAECOs do próprio Estado do Rio, da Bahia e do Distrito Federal.

De acordo com a denúncia do GAECO/MPRJ, os cincos homens vêm praticando uma série de crimes para obter dinheiro, em prejuízo alheio, há oito anos. O inquérito policial instaurado para apurar a prática de organização criminosa demonstrou que o grupo forjava créditos tributários de milhões de reais e os vendia pela metade do valor para as empresas reduzirem as suas dívidas junto à Receita Federal.

A reportagem procurou a Unimed Petrópolis e aguarda retorno. A defesa do advogado Darcy José Royer também foi acionada.