Cidade mineira com maior número de casos de Covid-19 confirmados, Uberlândia está com quase todos os leitos de terapia intensiva da rede pública ocupados. De acordo com o boletim apresentado pelo município do Triângulo Mineiro nesta sexta-feira (26), só há cinco vagas disponíveis no momento.

O levantamento mostrou que 86 leitos de UTI estão ocupados com pacientes infectados pelo novo coronavírus, enquanto outras 95 unidades são ocupadas por pacientes com outras enfermidades. Entre os leitos de enfermaria, somente 44 estão disponíveis.

Uberlândia já confirmou 6.060 casos de Covid e 100 mortes. A cidade é a segunda maior do Estado de Minas Gerais e é referência em saúde todo o Triângulo Mineiro.

Para conter o avanço da doença, a prefeitura deu início neste sábado (27) a uma testagem em massa nos bairros que possuem maior número de casos positivos do novo coronavírus. A proposta é que a iniciativa se estenda posteriormente para os demais bairros. Nesse primeiro dia, a previsão é de realização de 1.260 testes rápidos – fornecidos pelo Ministério da Saúde.

