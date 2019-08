A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com cinco editais abertos para seleção de professores substitutos. As vagas são destinadas às faculdades de Enfermagem, Farmácia, Letras e Medicina, e ao Instituto de Ciências Humanas (ICH) – todas no campus Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Segundo a instituição, todas as seleções são regidas pelo Edital nº 44/2018, que estabelece as condições gerais para realização de processos seletivos simplificados para contratação de professor substituto.

As vagas são para regime de trabalho de 20 a 40 horas semanais e salários que variam de R$2.236,31 a R$5.786,68. Os valores da remuneração serão acrescidos de auxílio-alimentação e de auxílio-transporte, atualizados de acordo com a legislação vigente. Confira:

Confira outras informações:

Enfermagem

De acordo com a UFJF, é oferecida uma vaga para o Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da Faculdade de Enfermagem, regida pelo Edital nº 121/2019, com área de atuação em Enfermagem em Saúde Coletiva I, Enfermagem Saúde Coletiva II, Enfermagem Saúde da Mulher, Enfermagem Saúde da Criança e do Adolescente.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, presencialmente, na Secretaria da Faculdade de Enfermagem, das 8h às 12h e de 13h às 18h.

Farmácia

A vaga para a Faculdade de Farmácia é para o Departamento de Ciências Farmacêuticas e é regida pelo Edital nº 122/2019. Tem como área de concentração Cosmetologia, Biofarmácia, Estágio em Prática em Manipulação e Dispensação Ambulatorial e Hospitalar, e Estágio em Indústria Farmacêutica.

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas, presencialmente, na Secretaria da Faculdade de Farmácia, entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, das 8h às 12h e de 13h às 19h.

Letras

O Departamento de Letras (Edital nº 123/2019) da faculdade homônima oferece uma vaga, com área de atuação em Literatura Brasileira e Literatura Hispânica.

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na Secretaria da Faculdade de Letras, entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro, das 9h às 12h e das 13h às 18h.

Medicina

Já o Edital nº 124/2019 oferece uma vaga no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina, com área de concentração em Patologia Geral, Patologia Processos Gerais e Patologia de Órgãos e Sistemas.

Os interessados devem se inscrever, pessoalmente, na Secretaria da Faculdade de Medicina, entre os dias 27 de agosto e 6 de setembro, das 8h às 18h.

Instituto de Ciências Humanas (ICH)

Por sua vez, o Edital nº 125/2019 visa ao preenchimento de uma vaga no Departamento de Turismo do ICH, com área de atuação em Patrimônios Culturais e Turismo, Fundamentos do Lazer, Abordagens Teóricas do Turismo e Gestão de Atrativos Culturais. As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na Secretaria do Instituto, entre os dias 26 e 30 de agosto, das 8h às 19h.

Outras informações podem ser obtidas com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) pelo telefone (32) 2102-3930 ou na página de concursos.